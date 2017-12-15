Маслов о Кубке России: "Амкар" мечтает выиграть первый трофей в своей истории"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов заявил, что его команда хочет стать обладателем Кубка России.

"Амкар", наверное, как и любая другая команда, которая дошла до четвертьфинала, хочет выиграть Кубок России. Скоро клубу исполняется 25 лет, и мы мечтаем о том, чтобы завоевать первый в истории "Амкара" серьезный трофей. Кроме того, успехи команды должны стать стимулом к развитию клубной инфраструктуры. Так что у нас есть амбиции, и мы приложим все усилия, чтобы их реализовать", – приводит слова Маслова официальный сайт "Амкара".

Напомним, что в 1/4 финала Кубка России "Амкар" сыграет с курским "Авангардом".

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем "Амкар" может прекратить существование уже этой зимой.

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