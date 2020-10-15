Маслов отреагировал на то, что болельщики "Спартака" называют его любимчиком Тедеско

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Маслов отреагировал на то, что болельщики "Спартака" называют его любимчиком Тедеско

Защитник "Спартака" Павел Маслов высказался о том, что болельщики клуба считают его любимчиком тренера Доменико Тедеско.

"Я не знаю, откуда это взялось. Не знаю даже, как это прокомментировать. В отношении меня нет никакого особого отношения, не было такого, чтобы Тедеско перед командой говорил: "Вы все никто, а Паша Маслов молодец".

Судя по всему, кто-то придумал, а остальные подхватили и поверили. Об ошибках Тедеско говорит в личной беседе, чтобы избежать прилюдной порки. Во время таких бесед все корректно", - приводит слова Маслова Sports.ru.

В этом сезоне Маслов провел 10 игр, однако результативными действиями не отличился.

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