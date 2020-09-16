Маслов высказался о поражении "Спартака" в матче с ЦСКА

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Маслов высказался о поражении "Спартака" в матче с ЦСКА

Защитник "Спартака" Павел Маслов высказался по поводу поражения в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

"После первого гола мы отступили от своей игры. 25 минут я считаю, мы доминировали на поле, у нас хорошо получался прессинг, где-то контролировали игру. После забитого гола немного упустили нить игры, пропустили быстрый ответный гол, а дальше мы не контролировали игру должным образом", - сказал Маслов в беседе с пресс-службой клуба.

"Спартак" после 7 туров РПЛ занимает 3 место в турнирной таблице.

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