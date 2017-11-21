Массаро: "В следующем году Икарди перейдет в "Реал"
Чемпион мира 1982-го года в составе сборной Италии Даниеле Массаро уже знает, где продолжит свою карьеру форвард миланского "Интера" Мауро Икарди.
"Сегодня я могу сказать, что Мауро Икарди будет нападающим "Реала" в следующем году, где станет заменой для Бензема", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне Икарди забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за "Интер".
Напомним, Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками "Реала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|34
|2
|Валенсия
|12
|30
|3
|Реал Мадрид
|12
|24
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|24
|5
|Севилья
|12
|22
|6
|Вильярреал
|12
|21
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|12
|17
|10
|Хетафе
|12
|16
|11
|Жирона
|12
|16
|12
|Леванте
|12
|15
|13
|Сельта Виго
|12
|14
|14
|Эспаньол
|12
|13
|15
|Атлетик Бильбао
|12
|12
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|12
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Малага
|12
|7
|19
|Алавес
|12
|6
|20
|Лас Пальмас
|12
|6