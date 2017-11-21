Массаро: "В следующем году Икарди перейдет в "Реал"

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Массаро: "В следующем году Икарди перейдет в "Реал"Чемпион мира 1982-го года в составе сборной Италии Даниеле Массаро уже знает, где продолжит свою карьеру форвард миланского "Интера" Мауро Икарди.

"Сегодня я могу сказать, что Мауро Икарди будет нападающим "Реала" в следующем году, где станет заменой для Бензема", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Икарди забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за "Интер".

Напомним, Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками "Реала". | soccernews.ru

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