Массаро: "В следующем году Икарди перейдет в "Реал"

Чемпион мира 1982-го года в составе сборной Италии Даниеле Массаро уже знает, где продолжит свою карьеру форвард миланского "Интера" Мауро Икарди.

"Сегодня я могу сказать, что Мауро Икарди будет нападающим "Реала" в следующем году, где станет заменой для Бензема", - приводит слова известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Икарди забил 13 мячей и сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за "Интер".

Напомним, Зидан намерен расстаться сразу с семью игроками "Реала". | soccernews.ru