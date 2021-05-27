Массажист Кокорина объяснил предстоящую операцию игрока
Фото: инстаграм Кокорина
Сергей Колесников, массажист форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, объяснил предстоящую пластическую операцию у футболиста.
"Саше уже делали подобную операцию, однако потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю в Италии это было или в России. Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, всё меняется. Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный - её бракуют. Лошадь не может нормально дышать и быстро скакать. Точно так же и тут.
Видимо, специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Футбол - контактный вид спорта. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался", - приводит слова Колесникова "Чемпионат".
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