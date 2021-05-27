Массажист Кокорина объяснил предстоящую операцию игрока

Теги фиорентинаалександр кокорин

Массажист Кокорина объяснил предстоящую операцию игрокаФото: инстаграм Кокорина

Сергей Колесников, массажист форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, объяснил предстоящую пластическую операцию у футболиста.

"Саше уже делали подобную операцию, однако потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю в Италии это было или в России. Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, всё меняется. Например, у лошадей смотрят прикус и, если он не правильный - её бракуют. Лошадь не может нормально дышать и быстро скакать. Точно так же и тут.

Видимо, специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Футбол - контактный вид спорта. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался", - приводит слова Колесникова "Чемпионат".

Читайте также: Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" и "Челси" назвали заявки на финал Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" и "Челси" назвали заявки на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов