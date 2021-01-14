Массажист Кокорина оценил готовность нападающего к сборам "Спартака"
Сергей Колесников, личный массажист нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина, рассказал о функциональном состоянии игрока в преддверии старта тренировочных сборов команды.
"Мы с ним встретились накануне сборов. Он себя чувствует хорошо, с формой проблем нет. Он уже полностью готов к игре. Я не знаю про его психологическое состояние, но к работе он готов", - сказал Колесников.
Напомним, что первый сбор "красно-белых" пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах в период с 14 по 24 января.
29-летний Кокорин отличился 2 голами и 2 ассистами в 10 матчах текущего сезона.
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