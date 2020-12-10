Массажист Кокорина прокомментировал информацию об увольнении из "Спартака"

Сергей Колесников, массажист нападающего "Спартака" Александра Кокорина, подтвердил информацию о своем уходе из московского клуба.

"Мы пришли к обоюдному расторжению договора со "Спартаком", потому что я не могу полноценно работать с Александром. Я могу подготавливать его между тренировками, если он приедет ко мне. Меня не пускают ни на стадион, ни на подготовку к старту. В 65 с лишним лет очень тяжело работать в нынешней ситуации. Как можно делать массаж на удаленке? Но с Кокориным мы продолжаем работать", - приводит слова Колесникова "Чемпионата".

Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" посчитало Колесникова виновным в частых травмах футболиста.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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