Массажист Кокорина сравнил россиянина с Мбаппе

Сергей Колесников, личный массажист нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал о таланте российского футболиста.

"У него быстрые ноги - это главный талант. Для футболиста это всё! Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силён. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!" - считает Колесников.

29-летний Кокорин до января выступал за "Спартак", забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в 10 играх, в зимнее трансферное окно он перебрался в "Фиорентину", где провёл 3 матча без результативных действий.

В активе 22-летнего Мбаппе в текущем сезоне 25 голов и 9 результативных передач в 32 встречах в составе ПСЖ.

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