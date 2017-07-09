Массажист "Зенита": "На моем столе кричал не только Халк, а все"

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Массажист "Зенита": "На моем столе кричал не только Халк, а все"
Массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал пару забавных историй, связанных с игроками питерского клуба.

"Кто помимо Халка кричал на моём столе? Да все. Вот Саша Кокорин переносит всё стоически. Чтобы я ни делал, он лежит, как мумия. Поначалу, когда ему было больно, ему говорил: "Ну, надо, Саша". И он это принимает как данность.

Халка я учил париться. В первый раз привёл его в баню с вениками. Я никогда не называл его Халк, а звал Живой, от его имени - Живанилду. Он меня звал Анатолием вместо Анатольича. Говорю ему: "Жива, это надо, пошли". Положил его на полку и стал бить вениками, а он поворачивается и с испуганными глазами говорит: "You kill me, Анатолий!" Потом после каждой игры он уже сам подходил, звал меня и жестом показывал парилку. Он знал, что после этого будет чувствовать себя хорошо", - приводит слова Колесникова официальный канал "Зенита" на Youtube.

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