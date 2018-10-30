Массимилиано Аллегри: "Нам нужен один трофей - Лига чемпионов"

1 Теги массимилиано аллегриювентусбарселона

Массимилиано Аллегри: "Нам нужен один трофей - Лига чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что команда должна одержать победу в Лиге чемпионов, чтобы поднять планку достижений.

"Команда работает очень хорошо - история "Ювентуса" это подтверждает. За последние семь лет туринцы семь раз становились чемпионами Италии и дважды доходили до финала Лиги чемпионов. Становится все сложнее поддерживать этот уровень. Если мы хотим поднять планку, то необходимо выиграть Лигу чемпионов. 

На данный момент есть сильный соперник - "Барселона". Мы обязательно встретим ее в финале турнира. Мы должны быть готовыми. Необходимо подойти к еврокубку без травм, в хорошей форме и с небольшой долей удачи", - цитирует слова Аллегри Football Italia.

Ранее: "Ювентус" хочет перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

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Комментарии
Хрыстя Пеналду

Барселоне он тоже нужен

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