Массимилиано Аллегри поучаствовал в танцевальном шоу (видео)

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Массимилиано Аллегри поучаствовал в танцевальном шоу (видео)

Известный тренер Массимилиано Аллегри принял участие в одном из эпизодов итальянской версии шоу "Танцы со звездами".

Специалист станцевал с партнершей танго под песню группы Coldplay. Стоит отметить, что 53-летний Аллегри является безработным с 2019 года.

Аллегри ранее тренировал "Альянезе", СПАЛ, "Гроссето", "Удинезе", "Лекко", "Сассуоло", "Кальяри", "Милан" и "Ювентус". Шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, двукратный финалист Лиги Чемпионов.

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