Массимилиано Аллегри предложили возглавить европейскую топ-сборную
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить сборную Нидерландов, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, королевский футбольный союз Нидерландов сделал предложение итальянскому специалисту. На посту наставника голландцев Аллегри может заменить Рональда Кумана, который возглавил "Барселону". Впрочем, проблемой может стать тот факт, что Аллегри хочет работать в клубе.
53-летний Аллегри ранее тренировал "Альянезе", СПАЛ, "Гроссето", "Удинезе", "Лекко", "Сассуоло", "Кальяри", "Милан" и "Ювентус". Шестикратный чемпион Италии, дважды доходил до финала Лиги Чемпионов.
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