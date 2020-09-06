Массимилиано Аллегри предложили возглавить европейскую топ-сборную

Теги массимилиано аллегринидерланды

Массимилиано Аллегри предложили возглавить европейскую топ-сборную

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить сборную Нидерландов, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, королевский футбольный союз Нидерландов сделал предложение итальянскому специалисту. На посту наставника голландцев Аллегри может заменить Рональда Кумана, который возглавил "Барселону". Впрочем, проблемой может стать тот факт, что Аллегри хочет работать в клубе.

53-летний Аллегри ранее тренировал "Альянезе", СПАЛ, "Гроссето", "Удинезе", "Лекко", "Сассуоло", "Кальяри", "Милан" и "Ювентус". Шестикратный чемпион Италии, дважды доходил до финала Лиги Чемпионов. 

Не пропустите: Аллегри может сменить Тухеля в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"

Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов