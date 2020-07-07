Массимилиано Аллегри рассказал, как отказался возглавить "Реал"

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что несколько лет назад он отказался возглавить мадридский "Реал".

"Два года назад я контактировал с "Реалом", но ничего не получилось, так как у меня действовал контракт с "Ювентусом". Я был очень привязан к клубу и его фанатам. Я отдыхаю с тех пор, пока покинул "Ювентус". Сейчас я наслаждаюсь временем с семьей. Но теперь я готов вернуться. Мне не важно, буду ли я работать в Испании или за границей", - приводит слова Аллегри Marca.

52-летний Аллегри за свою карьеру шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал национальный кубок, а также два раза - Суперкубок Италии.

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