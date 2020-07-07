Массимилиано Аллегри рассказал, как отказался возглавить "Реал"
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что несколько лет назад он отказался возглавить мадридский "Реал".
"Два года назад я контактировал с "Реалом", но ничего не получилось, так как у меня действовал контракт с "Ювентусом". Я был очень привязан к клубу и его фанатам. Я отдыхаю с тех пор, пока покинул "Ювентус". Сейчас я наслаждаюсь временем с семьей. Но теперь я готов вернуться. Мне не важно, буду ли я работать в Испании или за границей", - приводит слова Аллегри Marca.
52-летний Аллегри за свою карьеру шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал национальный кубок, а также два раза - Суперкубок Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14