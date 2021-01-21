Массимо Каррера отказался от поста главного тренера сборной Польши

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Массимо Каррера отказался от поста главного тренера сборной ПольшиБывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не принял предложение о работе со сборной Польши.

"Знаю на 99%, что сборною Польши возглавит Паулу Соуза. Насколько мне известно, с Каррерой общались, интересовались хочет ли он тренировать сборную. Но он отказался. Сегодня президента польской федерации футбола Збигнев Бонек на пресс-конференции объявит, что сборную возглавит Соуза".  — заявил "СЭ" журналист Себастьян Сташевский.

Напомним, Каррера с 2016 по 2018 год был главным тренером "Спартака", вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017). Также 56-летний специалист входил в тренерский штаб Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии. 

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