Массимо Каррера отказался от поста главного тренера сборной Польши

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не принял предложение о работе со сборной Польши.

"Знаю на 99%, что сборною Польши возглавит Паулу Соуза. Насколько мне известно, с Каррерой общались, интересовались хочет ли он тренировать сборную. Но он отказался. Сегодня президента польской федерации футбола Збигнев Бонек на пресс-конференции объявит, что сборную возглавит Соуза". — заявил "СЭ" журналист Себастьян Сташевский.