Массимо Каррера поругался с игроком АЕКа после поражения в Лиге Европы

Между главным тренером греческого АЕКа Массимо Каррерой и хорватский нападающий афинского клуба Марко Ливаей произошел конфликт после окончания матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Брагой" (0:3), сообщает sportdog.gr.

Ливая вышел на замену на 61-й минуте, но в концовке встречи Каррера произвел обратную замену и убрал хорвата с поля. Ливая оказался очень недоволен таким решением итальянского специалиста и не пожал ему руку, когда уходил с поля. В раздевалке конфликт продолжился и Ливая оскорбил тренера. После этого Каррера и футболист сильно поругались, используя ругательства на итальянском языке,

"Марко дважды ошибся, поэтому я заменил его. Но затем мы поговорили и я ему все объяснил. Между нами нет проблем", - сказал Каррера.

27-летний Ливая выступает за АЕК с 2017 года, провел за клуб 129 матчей, забил 39 голов и отдал 28 результативных передач.

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