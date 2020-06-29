Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом

Андреа Д’Амико, агент главного тренера афинского АЕКа Массимо Карреры, сообщил, что наставник продлил контракт с греческим клубом.

"Массимо продлил контракт с АЕКом еще на год — до лета 2021 года", — приводит слова Д’Амико Sport24.

Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. Под его руководством афинский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции и вышел в финал Кубка страны.

Напомним, что ранее Каррера тренировал "Спартак", с которым становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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