Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом
Андреа Д’Амико, агент главного тренера афинского АЕКа Массимо Карреры, сообщил, что наставник продлил контракт с греческим клубом.
"Массимо продлил контракт с АЕКом еще на год — до лета 2021 года", — приводит слова Д’Амико Sport24.
Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. Под его руководством афинский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции и вышел в финал Кубка страны.
Напомним, что ранее Каррера тренировал "Спартак", с которым становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
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