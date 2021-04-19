Массимо Каррера уволен с поста главного тренера итальянского клуба

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Массимо Каррера уволен с поста главного тренера итальянского клуба

Фото: сайт "Бари"/Автор неизвестен

Итальянский "Бари" на официальном сайте объявил об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера.

Клуб поблагодарил Карреру за работу, проделанную у руля "красно-белых", и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.

56-летний Каррера возглавил "Бари" в феврале 2021 года. Под его руководством клуб провел 12 матчей в Серии С, одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. После 34 туров "Бари" занимает четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, что ранее Каррера тренировал российский "Спартак" и греческий АЕК. Под его руководством московский клуб становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок России.

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