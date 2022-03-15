Массимо Мауро высказался о "Ювентусе" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен
Экс-игрок туринского "Ювентуса" Массимо Мауро поделился мнением о шансах "бьянконери" в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне через призму прошлогоднего успеха "Челси".
"Челси" не был среди фаворитов. Возможно, они были в первой восьмерке. Но они были эффективны и сумели пройти весь путь. Они доказали, что идеальная защита является ключом к опровержению прогнозов", - сказал Мауро.
По словам Мауро, в нынешнем сезоне есть три главных фаворита в ЛЧ - "Реал", "Сити" и "Бавария".
Ответный матч 1/8 финала "Ювентус" проведет в среду, 16 января, против "Вильярреала". Первая игра закончилась со счетом 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17