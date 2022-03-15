Массимо Мауро высказался о "Ювентусе" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Экс-игрок туринского "Ювентуса" Массимо Мауро поделился мнением о шансах "бьянконери" в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне через призму прошлогоднего успеха "Челси".

"Челси" не был среди фаворитов. Возможно, они были в первой восьмерке. Но они были эффективны и сумели пройти весь путь. Они доказали, что идеальная защита является ключом к опровержению прогнозов", - сказал Мауро.

По словам Мауро, в нынешнем сезоне есть три главных фаворита в ЛЧ - "Реал", "Сити" и "Бавария".

Ответный матч 1/8 финала "Ювентус" проведет в среду, 16 января, против "Вильярреала". Первая игра закончилась со счетом 1:1.

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