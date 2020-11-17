Массимо Моратти назвал двух игроков, которых не хватает "Интеру" для победы в Серии А

Теги интер миланн'голо кантекалиду кулибали

Массимо Моратти назвал двух игроков, которых не хватает "Интеру" для победы в Серии А

Бывший владелец миланского "Интера" Массимо Моратти поделился мыслями о перспективах команды выиграть скудетто.

"Я думаю, что с Нголо Канте и Калиду Кулибали команда возьмёт чемпионство", - цитирует Моратти Goal.com.

"Интер" не становился победителем Серии А с 2010 года. По итогам семи туров текущего розыгрыша "нерадзурри" занимают седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, что Канте выступает за лондонский "Челси", а Кулибали - за "Наполи".

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