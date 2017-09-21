Массимо Оддо может возглавить "Дженоа"

На тренерском мостике "Дженоа" в ближайшее время могут произойти изменения, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, вскоре пост наставника "грифонов" может покинуть Иван Юрич, под руководством которого генуэзская команда набрала 2 очка в 5 матчах Серии А.

В случае увольнения сербского специалиста возглавить "Дженоа" может Массимо Оддо, ранее тренировавший "Пескару".

Напомним, что, будучи футболистом, Оддо выступал за "Лацио", "Милан", "Баварию" и ряд других клубов.

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