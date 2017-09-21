Массимо Оддо может возглавить "Дженоа"

Теги дженоамассимо оддо

Массимо Оддо может возглавить "Дженоа"

На тренерском мостике "Дженоа" в ближайшее время могут произойти изменения, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, вскоре пост наставника "грифонов" может покинуть Иван Юрич, под руководством которого генуэзская команда набрала 2 очка в 5 матчах Серии А.

В случае увольнения сербского специалиста возглавить "Дженоа" может Массимо Оддо, ранее тренировавший "Пескару".

Напомним, что, будучи футболистом, Оддо выступал за "Лацио", "Милан", "Баварию" и ряд других клубов.  

Не пропустите: Два клуба АПЛ нацелились на юного форварда "Дженоа". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 5 15
2 Ювентус 5 15
3 Интер Милан 5 13
4 Милан 5 12
5 Торино 5 11
6 Лацио 5 10
7 Рома 4 9
8 Сампдория 4 8
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 5 4
16 Удинезе 5 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов