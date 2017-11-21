Массимо Оддо возглавит "Удинезе"

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Массимо Оддо возглавит "Удинезе"

"Удинезе" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Луиджи Дель Нери, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, отставка 67-летнего специалиста, вероятно, состоится уже в ближайшее время. В таком случае новым наставником фриульцев станет возглавлявший ранее "Пескару" Массимо Оддо.

Отметим, что после 12 сыгранных матчей "Удинезе" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 12 очков. 

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