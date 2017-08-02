Мастер одного касания: Бибрас Натхо приносит ЦСКА победу над АЕКом
ЦСКА, победив в Греции, обеспечил себе комфортное преимущество перед матчем в Москве. Армейцы вышли на отчетный поединок основным составом, несмотря на то, что в воскресенье их ждет важный матч с "Рубином". Никакой ротации Гончаренко не делал.
Игра началась с нескольких атак ЦСКА, но затем АЕК отметился своим опасным моментом, когда Манталоса с дальней дистанции пробивал в левый нижний угол ворот, однако Акинфеев свою команду выручил. Тут же и Витиньо мог открыть счет в матче, но его удар в ближний угол с левого края штрафной парировал Анестис. Через минуту Витиньо выскочил один на один с вратарем после стенки с Чаловым, однако переиграть в ближнем бою Анестиса не сумел. Активный бразилец то и дело терроризировал оборону соперника, успешно играя как в атаке, так и в отборе. В середине тайма Витиньо отобрал мяч на чужой половине, отдал пас на Чалова, тот ещё дальше на Головина, однако Александр пробил мимо ворот.ЦСКА полностью контролировал ситуацию на поле в первом тайме, однако больше опасных моментов у ворот Анестиса создать не сумел. Греки также не предпринимали вылазок к владениям Акинфеева.
В начале второй половины игры ЦСКА имел возможность открыть счет, когда Головин получил пас от Дзагоева, а затем прострелил в штрафную на Чалова. Фёдору же не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить игровой снаряд в сетку. Греки долгое время не могли организовать свою опасную атаку, однако дальний удар Юханссона едва не стал голевым. Якоб пробил с дальней дистанции в верхний угол ворот, но Акинфеев выставил руки и перевел игровой снаряд в штангу.
Затем игра успокоилась, пошли серии замен. Казалось, что команды так и доиграют эту встречу, не забив ни одного мяча, однако у только что вышедшего на поле Натхо было иное мнение. Витиньо навесил с углового, Алексей Березуцкий сделал скидку на дальнюю штангу, а Натхо первым касанием занес мяч в ворота. Могли армейцы победить крупнее, Оланаре не сумел переиграть вратаря, выйдя один на один, а Фернандес даже забил гол, но арбитр его отменил, посчитав, что Марио сыграл рукой.
ЦСКА сумел добыть важные очки для таблицы коэффициентов и теперь ждет жеребьевку, которая состоится в эту пятницу, АЕК же прощается с еврокубками.
ЦСКА – АЕК 1:0
Гол: Натхо, 73 – 1:0
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Щенников, Васин, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Фернандес, Чалов (Оланаре, 69), Витиньо.
АЕК: Анестис, Враньеш, Чосич, Элдер Лопеш, Чигринский, Манталос, Юханссон, Ливая (Христодулопулос, 71), Симоиш (Галанопулос, 77), Клонаридис (Якуммакис, 77), Бакакис.
Вячеслав Горбачев
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