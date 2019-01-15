Мастера профита: ТОП-5 клубов, которые заработали больше всех на трансферном рынке в текущем сезоне

Трансферное окно в европейском футболе все еще открыто. Игроки активно меняют один клуб на другой, однако чаще зимние трансферы являются не столь громкими, как это бывает летом. Сегодня редакция Soccernews решила познакомить своих читателей с клубами, которые знают толк в зарабатывании на трансферах. Перед вами пятерка команд, которые в течении текущего сезона за счет трасферного рынка смогли пополнить свою казну больше, чем все остальные.

5. "Лион" (Франция)

Траты: 42 млн евро.

Продажи: 90 млн евро

Прибыль: 48 млн евро

Французский клуб, которым руководит Бруно Генезио, активно борется за попадание в Лигу Чемпионов по итогам текущего года. В этом сезоне задних пасет "Монако", однако пока что "ткачи" все равно не могут прыгнуть выше 3 места. Трансферная политика "Лиона" всегда была размеренной, но, как и в случае с многими другими клубами, прибыль удалось получить за счет продаж уже имеющихся лидеров, в то же время основные приобретения касаются тех, кто этих лидеров может заменить. Конечно, самой продуктивной покупкой "ткачей" в текущем сезоне стал Танги Ндомбеле. Формально игрок присоединился к команде еще до начала текущего сезона, но именно сейчас "львы" выкупили контракт французского центрального полузащитника окончательно (за 8 млн евро). Что касается самой дорогой покупки "Лиона", то здесь впереди планеты всей талантливый форвард-вингер Мусса Дембеле, который был куплен у "Селтика" за 22 млн евро. Пока нельзя сказать, что француз полностью освоился в новом клубе, но определенные успехи уже есть: в неполных 26 встречах за "Лион" Дембеле забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

Покупка Дембеле была весьма оправдана, ведь за дорого из "Лиона" ушли именно нападающие. В первую очередь стоит отметить лидера "ткачей" в прошлом сезоне – Мариано Диаса, – который согласился на возвращение в мадридский "Реал". Если говорить исключительно с точки зрения нынешней ситуации, то "Лион" здорово выиграл от этой продажи. В текущем сезоне Диаса постоянно мучают мышечные травмы, из-за чего он очень редко появляется в составе мадридского "Реала", да и вообще не оправдывает тех денег, что отдал за него Перес. Конечно, многие фанаты строят всемирные заговоры относительно особой роли Бензема, но вряд ли француз появлялся бы на поле в каждом матче, если бы Мариано начал забивать. Еще один интересный трансфер из "Лиона" был совершен в сторону "Монако". 16-летний Уильям Геббельс последовал в маленькое княжество по программе покупки молодых игроков (иначе трансферную политику "монегасков" и не назовешь). Как сообщают источники, за него были заплачены 20 млн евро – это даже больше, чем весь состав условного "Оренбурга".

4. "Лилль" (Франция)

Траты: 9 млн евро.

Продажи: 69 млн евро

Прибыль: 60 млн евро

Если вам нужен пример команды, которая болталась внизу таблицы в прошлом сезоне, спаслась от вылета лишь в 4 последних турах, распродала почти всех, кого можно, почти никого не купила и в текущем сезоне уже идет на втором месте в лиге, то обязательно обратите внимание на "Лилль". Средний возраст проданных "догами" игроков в текущем сезоне равняется чуть меньше 23. Нельзя сказать, что все играют ключевую роль в своих текущих командах, но, скорее всего, руководству "Лилля" это не так важно. Под распродажу команды больше других попала центральная зона, откуда в направлении Испании и Англии последовали Ибрагим Амаду и Ив Биссума соответственно. Именно они составили 50% продаж "догов" в этом сезоне (14 млн и 16 млн). Можно ли сказать, что оба удачно сбежали из тонущего "Лилля"? Совсем нет! Если у Биссума в "Брайтоне" дела идут хоть кое как, то вот Амаду сразу же получил травму в "Севильи" и успел сыграть всего лишь 18 неполных матчей за клуб во всех турнирах, особо ничем не отличившись. О покупках рассказать практически нечего, ведь их нет. Клуб подписал лишь двоих молодых футболистов – Жонатана Иконе из ПСЖ и Зеки Челика из "Истамбулспора". Что интересно, оба сразу же стали основными. Вот вам и продуктивность!

3. "Фламенго" (Бразилия)

Траты: 33 млн евро.

Продажи: 101 млн евро

Прибыль: 68 млн евро

Нельзя обойтись в списке клубов, которые заработали больше всех, без типичного представителя бразильской лиги, который штампует таланты для европейских топов. Именно во "Фраменго" в начале сезона перебрался экс-армеец Витиньо за аж 12 млн евро. Но это сущие копейки по сравнению с тем, сколько клуб заработал. Пришлось хорошенько ослабиться, но совершенно очевидно, что через пару-тройку лет в состав придут новые суперталанты. Стоит сказать, что продаж было не слишком много, зато две из них пошумели знатно и составили почти всю сумму прибыли в текущем сезоне. Не так давно из "Фламенго" в "Милан" перебрался Лукас Пакета за 35 млн евро. А в начале сезона в мадридский "Реал" переехал Винисиус Жуниор. Форму первого оценить сложно, так как он сыграл всего лишь 1 неполный матч за "Милан" в кубке, зато о Винисиусе все говорят во весь голос. В последнее время он проявляет себя как одна из ярких фигур в атаке "сливочных", особенно на фоне травм практически всех лидеров и конфликта Солари и Иско.

2. "Бавария" (Германия)

Траты: 10 млн евро.

Продажи: 79 млн евро

Прибыль: 69 млн евро

Мюнхенская "Бавария" является чуть ли не самым интересным клубом в нашем списке, ведь практически все новые лица, которые появились в составе в текущем сезоне, были просто возвращены из аренды. Самый яркий пример – Серж Гнабри. Что касается реальных покупок, то здесь "немецкий Голливуд" отметился только одной сделкой. Зимой в Мюнхен приехал любимый игрок всех фанатов серии FIFA Альфонсо Дэвис за 10 млн евро. Представители компании EA наградили канадца отличными характеристиками и очень высоким потенциалом. Как видим, и в жизни в него верит не кто-нибудь, а сама "Бавария", которая старается деньги на ветер не тратить (последнее время это получается слабо). Что интересно, и в плане продаж мюнхенский клуб потерял не много. Самый дорогой трансфер – Дуглас Коста в "Ювентус" за 40 млн евро – был понятен еще в прошлом году, когда бразилец укатил в аренду в Турин. Кроме того, руке боссов клуба принадлежит и один из самых странных трансферов лета. "Бавария" отпустила одного из лидеров центра поля – Артуро Видаля – в "Барселону" за жалкие 18 млн евро. Хотя сейчас не совсем понятно, смог бы чилиец чем-то подсобить немецкому клубу.

1. "Монако" (Франция)

Траты: 141 млн евро.

Продажи: 316 млн евро

Прибыль: 175 млн евро

Вот кто действительно поработал на трансферном рынке, так это "Монако". И мы увидели, что вся эта денежная карусель не привела ни к чему хорошему. Сейчас клуб из маленького княжества находится на предпоследнем 19 месте в Лиге 1, и даже приход легенды Тьери Анри на пост главного тренера команды не смог как-то взбудоражить игроков. Как кажется сейчас, боссы "монегасков" немного заигрались в футбольный менеджер, скупив всех возможных молодых игроков, которых смогли найти. А что касается продаж, то из клуба окончательно ушли все лидеры "золотой" команды, которая прервала гегемонию ПСЖ и дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Официально в Париж был отправлен Мбаппе за 135 млн евро. Кроме него, в "Атлетико" и "Ливерпуль" уехали Тома Лемар и Фабиньо (в общем 115 млн). Все остальное обошлось по мелочи. Стоит лишь отметить, что идея с приглашением одного из самых талантливых защитников Нидерландов последних лет Теренсе Конголо знатно провалилась. Голландец не смог заиграть в составе "Монако", а в начале сезона уехал в утопающий в болоте зоне вылета АПЛ "Хаддерсфилд". Повезло, что выручили хоть какие-то деньги: купили за 15 млн – продали за 20 млн евро.

С покупками все очень сложно, и даже сам черт сломит ногу в этом обилии молодых игроков. Отрадно признавать, что самым дорогим подписанием "монегасков" в этом сезоне стал россиянин Александр Головин (30 млн евро), который из-за травмы все еще не может стать полноценным игроком старта и приносить клубу должную пользу. Если говорить в целом, то в клуб пришли 12 новых игроков, средних возраст которых равняется 22 годам. Самый опытный в этой компании – Насер Шадли. Бельгиец неплохо сыграл на Чемпионате Мира и заслужил приезд в "Монако" за 12 млн евро. Кроме того, еще раз хотелось отметить трансфер 16-летнего Геббельса (нет, не Йозефа), за которого "Монако" отдало 20 млн евро "Лиону".