Защитник лондонского "Вест Хэма" Артюр Масуаку получил шестиматчевую дисквалификацию, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, Футбольная ассоциация Англии таким образом наказала 24-летнего конголезца за плевок в соперника во время кубкового поединка с "Уиганом".

Напомним, что за этот инцидент Масуаку был удалён с поля, а "Вест Хэм" в итоге вылетел из турнира.

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