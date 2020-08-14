Мать арбитра Казарцева пожаловалась на травлю после матча "Спартак" - "Сочи"

Теги спартак москвафк сочи

Мать арбитра Казарцева пожаловалась на травлю после матча "Спартак" - "Сочи"

Мать футбольного судьи Василия Казарцева Зинаида поделилась мнением о ситуации вокруг своего сына после скандального матча 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи".

Напомним, что арбитр ошибочно назначил второй пенальти в ворота "красно-белых", что позволило сопернику сравнять счёт в концовке игры.

"После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому. Васиному папе 75 лет, мне - 64. У нас есть бабушка - 87 лет. Скорая помощь все эти дни от неё не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всё услышала и узнала, плачет каждый день. Мы её все вместе успокаиваем. Она мне постоянно говорит: "Дочка, да разве так можно? Напишу Путину, езжай в Москву. За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджёг что-то?". На всех каналах, даже по "России-1" в "Вестях", два дня показывали его. Сказали, что он некомпетентный. Но по сути дела что произошло в моменте со вторым пенальти? В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую. А VAR ему подтвердил.

Ну, хорошо, ошибся VAR, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он только вчера приехал из Москвы. Он сейчас у нас, в Воронежской области. В Москве вчера он был шесть часов на полиграфе. И вот про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку - это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость.

Как только закончился матч, мне сразу стали писать "ВКонтакте": "Ваш сын негодяй", "Купите очки своему сынуле", разные оскорбительные видео и всё такое подобное. Я всё равно свою страничку не закрыла. Я всё равно это всё читаю, проглатываю, но никому не отвечаю. Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности. Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали - бог им судья. Бумеранг в нашей жизни ещё никто не отменял. Всё зло, которое из них выплёскивается, не пойдёт им на пользу. Но хороших людей в нашей стране всё равно больше. После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала", - рассказала женщина в интервью "Фонтанке".
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Мелкадзе перешёл из "Спартака" в "Ахмат"

Официально: Мелкадзе перешёл из "Спартака" в "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов