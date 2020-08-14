Мать арбитра Казарцева пожаловалась на травлю после матча "Спартак" - "Сочи"

Мать футбольного судьи Василия Казарцева Зинаида поделилась мнением о ситуации вокруг своего сына после скандального матча 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи".

Напомним, что арбитр ошибочно назначил второй пенальти в ворота "красно-белых", что позволило сопернику сравнять счёт в концовке игры.

"После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому. Васиному папе 75 лет, мне - 64. У нас есть бабушка - 87 лет. Скорая помощь все эти дни от неё не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всё услышала и узнала, плачет каждый день. Мы её все вместе успокаиваем. Она мне постоянно говорит: "Дочка, да разве так можно? Напишу Путину, езжай в Москву. За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджёг что-то?". На всех каналах, даже по "России-1" в "Вестях", два дня показывали его. Сказали, что он некомпетентный. Но по сути дела что произошло в моменте со вторым пенальти? В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую. А VAR ему подтвердил.

Ну, хорошо, ошибся VAR, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он только вчера приехал из Москвы. Он сейчас у нас, в Воронежской области. В Москве вчера он был шесть часов на полиграфе. И вот про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку - это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость.

Как только закончился матч, мне сразу стали писать "ВКонтакте": "Ваш сын негодяй", "Купите очки своему сынуле", разные оскорбительные видео и всё такое подобное. Я всё равно свою страничку не закрыла. Я всё равно это всё читаю, проглатываю, но никому не отвечаю. Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности. Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали - бог им судья. Бумеранг в нашей жизни ещё никто не отменял. Всё зло, которое из них выплёскивается, не пойдёт им на пользу. Но хороших людей в нашей стране всё равно больше. После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала", - рассказала женщина в интервью "Фонтанке".