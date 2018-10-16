Мать друга Кокорина и Мамаева назвала зачинщиком драки на стоянке водителя Соловчука



Мать друга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Александра Протасовицкого заявила, что избитый футболистом и его друзьями водитель Виталий Соловчук сам стал зачинщиком драки.

"Сашу обвиняют в первой драке - с водителем журналистки "Первого канала" Ольги Ушаковой. Он нам сказал, что этот шофер его первый оскорбил. У Саши самого фингал под глазом. Во второй ситуации с чиновником Денисом Паком он не участвовал", - приводят слова матери Протасовицкого российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их друзья избили трех человек в Москве. | http://soccernews.ru