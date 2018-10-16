Мать друга Кокорина и Мамаева назвала зачинщиком драки на стоянке водителя Соловчука

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Мать друга Кокорина и Мамаева назвала зачинщиком драки на стоянке водителя Соловчука
Мать друга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Александра Протасовицкого заявила, что избитый футболистом и его друзьями водитель Виталий Соловчук сам стал зачинщиком драки.

"Сашу обвиняют в первой драке - с водителем журналистки "Первого канала" Ольги Ушаковой. Он нам сказал, что этот шофер его первый оскорбил. У Саши самого фингал под глазом. Во второй ситуации с чиновником Денисом Паком он не участвовал", - приводят слова матери Протасовицкого российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их друзья избили трех человек в Москве. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Вася

Руководство зенита скоро на нары к кокорину попадет! Вор и бандит должен сидеть в тюрьме!

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За ЗЕНИТ!

Ничего им не будет.Нам Кокоша еще пригодится!

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Хабиб

Только ссыкло бьет толпой одного.Пусть на ринг выйдут один на один с этим водителем!

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Радимов

Вася,ты не прав! У всех бывают ошибки!

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Вася

Вот ведь мрази!Натворили делов,а отвечать не хотят!

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