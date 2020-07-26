Мать Еременко рассказала, почему сын тяжелее всех в "Ростове" переносил коронавирус
Мать хавбека "Ростова" Романа Еременко Нелля рассказала, почему ее сын тяжелее все в команде переносил коронавирус.
Ранее сообщалось, что хавбек тяжелее всего перенес последствия коронавирусного заражения. Пять футболистов, которые также были заражены Covid-19, уже полностью здоровы.
"Роман начал тренироваться слишком рано, он уставал. Ему пришлось пропустить еще две недели. Сейчас он занимается уже на протяжении пяти дней.
Когда он заболел, то у него поднялась температура, он потерял вкус, обоняние, ему было тяжело дышать. Обошлось без госпитализации, но он около месяца был изолирован в отеле вместе с командой", - передает слова женщины Österbottens Tidning.
В текущем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 5 голами и 3 ассистами.
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