Мать Головина подтвердила переговоры между "Челси" и ЦСКА

Мать полузащитника московского ЦСКА Александра Головина Светлана подтвердила информацию о переговорах, которые ведутся между лондонским "Челси" и армейцами по ее сыну.

"Да, сейчас между клубами идут переговоры, но нам пока подробности не известны. Александр сейчас выступает за российскую сборную, полностью сосредоточен на Чемпионате Мира. Так что переход из одного клуба в другой будет обсуждаться лишь после его завершения", - цитирует Светлану Головину Комсомольская правда.

Напомним, всего Головиным интересуется семь европейских грандов. | soccernews.ru