Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Теги хосеп гвардиолакоронавирусманчестер сити

Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Хвардиолы Долорес скончалась от коронавируса. Женщине было 82 года.

Клуб в твиттере выразил соболезнования специалисту.

"Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гвардиола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, количество зараженных Covid-19 достигло 1,2 миллиона человек. Скончалось больше 70 тысяч человек.

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