Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Хвардиолы Долорес скончалась от коронавируса. Женщине было 82 года.



Клуб в твиттере выразил соболезнования специалисту.

"Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Гвардиола пожертвовал миллион евро на помощь в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, количество зараженных Covid-19 достигло 1,2 миллиона человек. Скончалось больше 70 тысяч человек.

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