Мать и отец Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ

Агент и мать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе сказала "Реалу", что ее сын не собирается продлевать контракт с парижским клубом, передает Sport.es.

По информации издания, родители футболиста, которые являются его агентами, уже начали переговоры с мадридским клубом. Мать и отец Мбаппе хотят поторопить ПСЖ отступить от футболиста, чтобы он мог спокойно перейти в стан "сливочных".



"Реал" готов заплатить за трансфер 20-летнего нападающего около 400 миллионов евро.

Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2020 лета года.

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