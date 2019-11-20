Мать и отец Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ
Агент и мать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе сказала "Реалу", что ее сын не собирается продлевать контракт с парижским клубом, передает Sport.es.
По информации издания, родители футболиста, которые являются его агентами, уже начали переговоры с мадридским клубом. Мать и отец Мбаппе хотят поторопить ПСЖ отступить от футболиста, чтобы он мог спокойно перейти в стан "сливочных".
"Реал" готов заплатить за трансфер 20-летнего нападающего около 400 миллионов евро.
Контракт Килиана Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2020 лета года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
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|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
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|Севилья
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|5
|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
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|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
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|20
|10
|Осасуна
|13
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|Вильярреал
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|18
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|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
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|14
|Алавес
|13
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|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
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|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
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|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6