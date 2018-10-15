Мать Кокорина: "Деньги не изменили сына, для него они не имеют значения"

Мать форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина Светлана рассказала об отношении своего сына к деньгам.

"Бедному Саше нигде нельзя пройти, постоянно вокруг себя слышит гадости. Саша же зарабатывает кровью и потом, он же не крадет эти деньги! И все равно почему-то оскорбляют. Но деньги его не изменили, нет! Для него они не имеют значения, он легко с ними расстается и отдает. Он может оплатить операцию, подарить ребенку поездку в Диснейленд, и он делает это из удовольствия! Он покупает форму детям, мячи, отдает гонорары", - цитирует Светлану Кокорину Спорт24.

Напомним, адвокат Кокорина обжаловал арест клиента. | soccernews.ru