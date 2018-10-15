Мать Кокорина: "Деньги не изменили сына, для него они не имеют значения"

9 Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Мать Кокорина: "Деньги не изменили сына, для него они не имеют значения"Мать форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина Светлана рассказала об отношении своего сына к деньгам.

"Бедному Саше нигде нельзя пройти, постоянно вокруг себя слышит гадости. Саша же зарабатывает кровью и потом, он же не крадет эти деньги! И все равно почему-то оскорбляют. Но деньги его не изменили, нет! Для него они не имеют значения, он легко с ними расстается и отдает. Он может оплатить операцию, подарить ребенку поездку в Диснейленд, и он делает это из удовольствия! Он покупает форму детям, мячи, отдает гонорары", - цитирует Светлану Кокорину Спорт24.

Напомним, адвокат Кокорина обжаловал арест клиента. | soccernews.ru

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Комментарии

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Ольга

Избив 3 человек, после скрывшись с места преступления, на связь не выходили аж 2 дня,не брали трубки! Далее, просили выкупить видео за 5 млн косарей! Причём догнав водителя сбили с ног и его лежачего на тротуаре, заметьте ЛЕЖАЩЕГО без ДВИЖЕНИЯ на земле человека наносили толпой ему удары по туловищу и ГОЛОВЕ... ТРУСЫ, не СПОРТСМЕНЫ, не МУЖЧИНЫ... Теперь Мамаев и Кокорины будьте добры отсидеть по МУЖСКИ сначала в СИЗО, а после отбыть тюремный срок от звонка до звонка.

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Роман

А я так думаю, если посадят футболистов,ни плохо,ни хорошо от этого никому ни будет. Два месяца СИЗО, это обязательно! Для их же пользы, пускай посидят, и подумают ... Над своим поведением и образом жизни, какую они вели ... Ребят ни в коем случае сажать в тюрьму не надо! Лучше условка, штрафы,компенсации за ущербы,моральные и материальные. Они уже принесли свои извинения и готовы выплатить ущербы...И не стоит разрывать контракт с Павлом Мамаевым. Лучше заморозить. Как сделал ,,Зенит,, в отношение А.Кокорина.Если ,,Краснодар,, разорвет с Мамаевым контракт,ему придётся выплачивать баснословнейшую сумму! А как выплачивать? Если он находиться под следствием. Друзья и родственники такой суммы не наберут. Лучшее для них наказание,это условно, и дальше продолжать играть в своих клубах.Но... С учётом что свои денежные гонорары,хотя бы половину, отдавали на благотворительность! Больным детям, детским домам,людям живущим за чертой бедности, и вот этим они бы исправились и загладили вину перед НАРОДОМ! А...Тюрьма...а что она тюрьма...Ну и посадят их в тюрьму...И что она из них сделает. Да ничего! Оттуда по крайней мере ещё никто практически нормальным не возвращался! И не такие уж они плохие ребята, как их тут выставляют в интернете, налетели всем скопом,морально раздавили-подавили,такую травлю устроили,(они и так уже сидят под следствием )... И обязательно надо добить людей морально, уже камнями закидали и булыжными ГЛЫБАМИ ДОБИЛИ... Так нельзя...

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дан

А мать жалко, ну на неадекватов тут не реагирую.

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Пьянь без фотки

Нахуя нам тут пиздить

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Strateg

Минимально не изменили

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алексей

А потом компенсирует траты мордобоем.

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Наташа

Чего травите Кокорина? И так уже добили камнями, без вас разберутся,хуже баб базарных,только можете грязью поливать,не судите и вас никто судить не будет.

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Джамбон

ты че тут рты закрываешь всем? ты корокину кто, мать, сестра, баба его? он обосрался, а не оступился, как некоторые слабоумные считают, это позор и он достоин общественного порицания.

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Наташа

Ещё одна базарная бабка нарисовалась на горизонте

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