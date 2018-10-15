Мать Кокорина: "На фото в наручниках сын не улыбался"

3 Теги александр кокорин

Мать Кокорина: "На фото в наручниках сын не улыбался"Мать форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина Светлана опровергла информацию, что ее сын улыбался, когда его в наручниках фотографировали СМИ.

"Когда забирают ребенка - это страшно. Не дай бог никому такое пережить. У нас забрали телефоны и все носители, которые у нас были. Люди не понимают, что Саша не улыбался ни на допросе, ни на фото с наручниками - это такое строение лица. Это была не улыбка, а напряжение", - цитирует Светлану Кокорину Спорт24.

Напомним, Светлана Кокорина рассказала об отношении своего сына к деньгам. | soccernews.ru

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Комментарии

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кот

Конечно мать будет защищать сына , это и правильно. Но , где он не улыбается? Улыбается сидит нагло .

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Джамбон

Это разве не ухмылка? Корокин, даю тебе 3 секунды! Ровно, блять, 3 секунды, чтобы ты убрал эту идиотскую ухмылку со своей рожи или я выковыряю тебе глаза и выебу тебя прямо в череп! Один! Два! Три!

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Жажа

отсылка к цельнометаллической оболочке чтоле

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