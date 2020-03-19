Мать Кокорина трогательно поздравила сына с днём рождения

Сегодня, 19 марта, нападающий "Сочи" Александр Кокорин празднует свой день рождения - ему исполнилось 29 лет.

Мать футболиста Светлана поздравила своего сына трогательным видео в инстаграме.

"Очень быстро пронеслись годы. Они забрали с собой твоё счастливое и беззаботное детство, время, когда мы вместе шли к твоей мечте. Как бы ни было трудно, мы всегда были рядом... Сегодня тебе 29! Не верится! Для меня ты такой же любимый сыночек. Ребёнок, который перевернул моё представление о жизни. Научил жить для другого человека.

Мы поздравляем тебя с Днём Рождения! Очень надеемся, что больше никто и никогда не помешает тебе идти к поставленной цели. Пусть не покидает тебя сила духа и твёрдость характера, рядом будут верные и бескорыстные друзья, твою жизнь больше не омрачают неприятности. Познай, что такое настоящее счастье и неподдельная любовь. Пусть здоровье, удача и успех не покидают тебя», - написала Светлана Кокорина.

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