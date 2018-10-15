Мать Кокорина: "Я стала самым несчастным человеком на свете"

Мать форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина Светлана призвала общественность не отворачиваться от ее сыновей.

"Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята, они - не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставьте нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас. Но не надо закрывать их от общества", - цитирует Светлану Кокорину Спорт24.

Напомним, Джанаев призвал наказать Кокорина и Мамаева. | soccernews.ru