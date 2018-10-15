Мать Кокориных назвала арест сыновей катастрофой всей ее жизни

Теги александр кокорин

Мать Кокориных назвала арест сыновей катастрофой всей ее жизниСветлана Кокорина, мать Александра и Кирилла Кокориных, заявила, что поступок сыновей является для нее катастрофой.

Напомним, что Кокорины вместе с Павлом Мамаевым избили трех человек в Москве и сейчас арестованы.

"Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни", - сказала она.

Читайте: Кафельников ярко прокомментировал очередной скандал вокруг российских футболистов | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов