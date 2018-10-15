Мать Кокориных назвала арест сыновей катастрофой всей ее жизни

Светлана Кокорина, мать Александра и Кирилла Кокориных, заявила, что поступок сыновей является для нее катастрофой.

Напомним, что Кокорины вместе с Павлом Мамаевым избили трех человек в Москве и сейчас арестованы.

"Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни", - сказала она.

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