Мать Кокориных прокомментировала решение суда по УДО

Теги александр кокоринпавел мамаев

Мать Кокориных прокомментировала решение суда по УДО

Светлана Кокорина, мать бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась эмоциями после решения суда освободить её сыновей условно-досрочно.

"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это всё закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Всё позади", - сказала Кокорина.

Напомним, что Александр и Кирилл смогут покинуть колонию через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

Также на свободу выйдет полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который проходил с Кокориными по одному уголовному делу.

Не пропустите: В России опровергли информацию о проведении финала Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов