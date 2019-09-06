Мать Кокориных прокомментировала решение суда по УДО

Светлана Кокорина, мать бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась эмоциями после решения суда освободить её сыновей условно-досрочно.

"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это всё закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Всё позади", - сказала Кокорина.

Напомним, что Александр и Кирилл смогут покинуть колонию через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

Также на свободу выйдет полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который проходил с Кокориными по одному уголовному делу.

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