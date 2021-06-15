Мать Криштиану Роналду спрогнозировала итог матча сборной Португалии против Венгрии на Евро-2020
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Долореш Авейру, мать форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступила с прогнозом на матч Евро-2020 Венгрия – Португалия.
"Думаю, Португалия выиграет у Венгрии со счетом 2:1, и мой мальчик забьет гол, если на то будет Божья воля.
Удачи, ребята, и пусть наша команда будет смеяться последней", – написала Авейру.
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