Мать Криштиану Роналду спрогнозировала итог матча сборной Португалии против Венгрии на Евро-2020

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Долореш Авейру, мать форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступила с прогнозом на матч Евро-2020 Венгрия – Португалия.

"Думаю, Португалия выиграет у Венгрии со счетом 2:1, и мой мальчик забьет гол, если на то будет Божья воля.

Удачи, ребята, и пусть наша команда будет смеяться последней", – написала Авейру.

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