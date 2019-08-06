Мать Малкома прокомментировала информацию о проявлении расизма в адрес сына

Флавиа де Оливейра, мать новичка "Зенита" Малкома, отреагировала на публикации в СМИ, согласно которым фанаты "сине-бело-голубых" не хотят видеть в команде её сына из-за цвета кожи.

"Когда я увидела подобные новости, то позвонила ему и спросила, правда ли это. Он ответил: "Правда - что?". Он ничего такого не заметил и был очень доволен после матча.

Малком в восторге от отношения к нему со стороны руководства "Зенита", особенно генерального директора Медведева. Он даже попросил клуб предоставить ему репетитора по русскому языку. Вчера он провёл весь день, спокойно гуляя", - цитирует женщину ESPN.

"Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

22-летний бразилец подписал с российским клубом контракт до лета 2024 года.

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