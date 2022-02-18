Мать Мбаппе ищет дом в Мадриде

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе собирается продолжить карьеру в мадридском "Реале".

В связи с этим, как сообщает El Chiringuito TV, семья 23-летнего футболиста занялась поиском жилья в испанской столице.

По информации источника, мать француза присматривает один из домов в районе Ла Моралеха.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

Контракт звёздного форварда с парижанами истекает в июне. "Реал" готов подписать его в качестве свободного агента.

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