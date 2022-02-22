Мать Мбаппе уговаривает его остаться в ПСЖ. Килиан продолжает стоять на переходе в "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Файзу Ламари, мать форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе посоветовала игроку продлить контракт с парижанами, сообщает Marca.

По информации источника, Ламари нравятся условия, которые предлагает парижский клуб, а также у нее хорошие отношения спортивным директором ПСЖ Леонардо и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

В качестве аргумента женщина использует благодарность клубу и французскому футболу.

Отмечается, что сам Килиан не поддается давлению и продолжает следовать своей цели перейти в мадридский "Реал",

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 33-х матчах во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 16 ассистов.

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