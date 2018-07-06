Мать Неймара: "Мой сын останется в ПСЖ, у него нет причин уходить"

Мама форварда ПСЖ Неймара Надин Гонсалвеш дос Сантос сделала заявление по будущему своего сына.

" Да, мой сын останется в ПСЖ, он чувствует себя хорошо в Париже, у него нет причин уходить ", - приводит слова Надин Сантос football.fr.

Неймар перешел в ПСЖ из каталонской "Барселоны" прошлым летом за рекордные в истории футбола 222 миллиона евро. В настоящее время слухи активно связывают его с мадридским "Реалом".

Напомним, Ривалдо дал неожиданный совет Неймару. | soccernews.ru