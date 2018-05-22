Мать Неймара: "Роналду и Рамос сказали сыну, что ждут его в "Реале"

Мать форварда ПСЖ Неймара Надин рассказала об отношениях, которые установились у ее сына с игроками мадридского "Реала".

"Неймар имеет хорошие отношения с Серхио Рамосом и Криштиану Роналду . Они вместе с другими игроками "Реала" хорошо относятся к нему. Они уже сказали ему, что ждут его в "Мадриде ", - приводит слова матери бразильского нападающего ABC.

Напомним, мама Неймара призвала его покинуть ПСЖ. | soccernews.ru