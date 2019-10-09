Мать Рабьо контактирует с "Барселоной"

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Мать Рабьо контактирует с "Барселоной"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо может в скором времени сменить клубную прописку.

Футболист и его мать Вероник недовольны количеством игровой практике в составе "старой синьоры", поэтому француз может уйти в другую команду.

По информации испанской прессы, один из вариантов продолжения карьеры - "Барселона". Сообщается, что мать Рабьо уже контактировала с представителями каталонского клуба. 

24-летний хавбек перешёл в "Ювентус" минувшим летом на правах свободного агента. В его активе всего 4 матча в текущем сезоне. Рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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