Мать Рабьо контактирует с "Барселоной"
Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо может в скором времени сменить клубную прописку.
Футболист и его мать Вероник недовольны количеством игровой практике в составе "старой синьоры", поэтому француз может уйти в другую команду.
По информации испанской прессы, один из вариантов продолжения карьеры - "Барселона". Сообщается, что мать Рабьо уже контактировала с представителями каталонского клуба.
24-летний хавбек перешёл в "Ювентус" минувшим летом на правах свободного агента. В его активе всего 4 матча в текущем сезоне. Рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|8
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|8
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|Леванте
|8
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|Осасуна
|8
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|8
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|Реал Вальядолид
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|Бетис
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|17
|Алавес
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|Эспаньол
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