Мать Рабьо назвала президента Федерации футбола Франции лжецом
Мать и агент Адриена Рабьо Вероника назвала президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Граэ лжецом.
"Мой сын никогда не говорил, что не хочет играть за сборную Франции. Это ложь. Ле Граэ не предлагал Адриену встретится. У меня также не было с ним никаких контактов, он лжец", - приводит слова Вероники Рабьо Ouest France.
Ранее сообщалось, что 24-летний футболист отказался играть за сборную Франции под руководством Дидье Дешама.
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|20
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|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
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|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12