Мать Рабьо назвала президента Федерации футбола Франции лжецом

Теги адриан рабьофранция

Мать Рабьо назвала президента Федерации футбола Франции лжецом

Мать и агент Адриена Рабьо Вероника назвала президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Граэ лжецом.

"Мой сын никогда не говорил, что не хочет играть за сборную Франции. Это ложь. Ле Граэ не предлагал Адриену встретится. У меня также не было с ним никаких контактов, он лжец", - приводит слова Вероники Рабьо Ouest France.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист отказался играть за сборную Франции под руководством Дидье Дешама.

Не пропустите: Рабьо сообщил, что доволен своим положением в "Ювентусе"| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ"

Томас Цорн: "Спартак" против расширения РПЛ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 46
2 Марсель Марсель 20 41
3 Ренн Ренн 20 36
4 Нант Нант 20 32
5 Лилль Лилль 20 31
6 Монпелье Монпелье 20 30
7 Лион Лион 20 29
8 Монако Монако 19 29
9 Реймс Реймс 20 29
10 Анжер Анжер 20 29
11 Ницца Ницца 20 28
12 Страсбур Страсбур 20 27
13 Бордо Бордо 20 26
14 Брест Брест 20 25
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 25
16 Дижон Дижон 20 21
17 Метц Метц 20 20
18 Амьен Амьен 20 18
19 Ним Ним 20 15
20 Тулуза Тулуза 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов