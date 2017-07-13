Мать рекомендует Мбаппе сделать выбор в пользу "Реала"

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Мать рекомендует Мбаппе сделать выбор в пользу "Реала"Мать форварда "Монако" Килиана Мбаппе Файза Ламари рекомендует своему сыну сделать выбор в пользу мадридского "Реала".

Как информирует France Football, из всей семьи 18-летнего нападающего монегасков именно его мама является самой ярой сторонницей перехода своего отпрыска в королевский клуб. Несмотря на такое давление, Мбаппе до сих пор не определился со своим будущим.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Мбаппе решил остаться в "Монако". | soccernews.ru

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