Мать рекомендует Мбаппе сделать выбор в пользу "Реала"

Мать форварда "Монако" Килиана Мбаппе Файза Ламари рекомендует своему сыну сделать выбор в пользу мадридского "Реала".

Как информирует France Football, из всей семьи 18-летнего нападающего монегасков именно его мама является самой ярой сторонницей перехода своего отпрыска в королевский клуб. Несмотря на такое давление, Мбаппе до сих пор не определился со своим будущим.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Мбаппе решил остаться в "Монако". | soccernews.ru