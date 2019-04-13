Мать Ромелу Лукаку была в восторге от встречи с Месси

После первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" (0:1), мать Ромелу Лукаки, Адольфин, неожиданно встретилась с капитаном каталонской команды Лионелем Месси.

На видео, которое позже появилось в сети, заметно, что женщина была в восторге от встречи. Она обняла его и несколько раз повторила его фамилию.

Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.

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