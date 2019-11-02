Мать Роналду: "Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше "Золотых мячей"

1 Теги ювентускриштиану роналдупортугалиязолотой мяч

Мать Роналду: "Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше "Золотых мячей"

Долореш Авейру, мать форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, считает, что её сын стал жертвой заговора.

"Если бы Криштиану был испанцем или англичанином, футбольная мафия не трогала бы его. Это происходит потому, что он португалец. Они мешают ему выиграть больше "Золотых мячей". Не знаю, получит ли он награду в этом году, но я верю в это", - приводит слова Авейру AS.

Напомним, что 34-летний Роналду пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

Кто выиграет награду в 2019 году, станет известно 2 декабря. Игрок "Ювентуса" вошёл в 30-ку финалистов.

Не пропустите: Пять раз, когда Криштиану Роналду попадал в Книгу рекордов Гиннесса. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

По факту,в прошлом году вполне мог выиграть,по крайней мере это было бы справедливее награды Модрича.

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Кто получит Золотой мяч в 2019 году
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