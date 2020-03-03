Мать Роналду перенесла инсульт

Долореш Авейру, мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, минувшей ночью была экстренно госпитализирована.

По информации A Bola, у 65-летней женщины диагностировали инсульт. Врачи сработали очень оперативно, что позволило избежать тяжёлых последствий.

В настоящее время мать звёздного португальца находится под наблюдением медиков.

Напомним, что Долореш Авейру также борется с раком груди, о чём сообщила в прошлом году.

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