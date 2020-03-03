Мать Роналду перенесла инсульт

1 Теги криштиану роналдуювентус

Мать Роналду перенесла инсульт

Долореш Авейру, мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, минувшей ночью была экстренно госпитализирована.

По информации A Bola, у 65-летней женщины диагностировали инсульт. Врачи сработали очень оперативно, что позволило избежать тяжёлых последствий.

В настоящее время мать звёздного португальца находится под наблюдением медиков.

Напомним, что Долореш Авейру также борется с раком груди, о чём сообщила в прошлом году.

Не пропустите: Месси не сделал ни одного результативного действия в "класико" после ухода Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Возле матери теперь ему надо сидеть...

Ответить

главное

Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лацио Лацио 26 62
2 Ювентус Ювентус 25 60
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 25 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 25 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
14 Удинезе Удинезе 25 27
15 Торино Торино 25 27
16 Лечче Лечче 26 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 25 22
19 Брешия Брешия 25 16
20 СПАЛ СПАЛ 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов