Мать Роналду показала подарок сына на День матери

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подарил своей маме Долореш Авейру автомобиль.

Женщина опубликовала в инстаграме снимок подарка.

Сегодня, 3 мая, в Португалии празднуется День Божьей Матери Фатимской.

"Спасибо моим детям за подарки, которые я получил сегодня", - написала женщина в соцсети.

Автомобиль марки GLC Coupe Mercedes обошелся португальцу примерно в 100 тысяч евро.

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