Мать Роналду: "ПСЖ? Да, почему бы и нет"

Мать форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Долорес Авейру высказалась по будущему своего сына.

" Где я вижу его после ухода из "Реала"? Он был так хорошо принят в "Манчестер Юнайтед", так что я хотела бы, чтобы он вернулся туда. Но это его жизнь, и он - тот, кто будет принимать решение. ПСЖ? Да, почему бы и нет? Но я предпочитаю все же "Манчестер ", - цитирует Долорес Авейру Le Parisien.

Напомним, Роналду назвал свой лучший гол к карьере. | soccernews.ru