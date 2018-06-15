Мать Роналду: "ПСЖ? Да, почему бы и нет"

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Мать Роналду: "ПСЖ? Да, почему бы и нет"Мать форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Долорес Авейру высказалась по будущему своего сына.

"Где я вижу его после ухода из "Реала"? Он был так хорошо принят в "Манчестер Юнайтед", так что я хотела бы, чтобы он вернулся туда. Но это его жизнь, и он - тот, кто будет принимать решение. ПСЖДа, почему бы и нет? Но я предпочитаю все же "Манчестер", - цитирует Долорес Авейру Le Parisien.

Напомним, Роналду назвал свой лучший гол к карьере. | soccernews.ru

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